Ни грибов, ни ягод: запреты и ограничения на посещение лесов введены в 22 районах Беларуси

Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 22 районах Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Перед выходными 18 июня Министерство лесного хозяйства обновило карту запретов и ограничений посещения лесов в Беларуси. По данным на 18 июня, запреты и ограничения введены в 22 районах республики. Напомним, это связано с установившейся засушливой погодой, из-за чего в лесах возникла высокая вероятность возникновения пожаров. Решения по конкретному району принимают местные исполкомы.

Под ограничения попала почти вся Гроденская область. Здесь все районы, кроме Ошмянского и Кореличского, обозначены желтым цветом на карте Минлесхоза. Желтый цвет обозначает ограничение посещения отдельных участков - более подробную информацию нужно уточнять в местных райисполкомах. Также ограничения введены в Солигорском районе Минской области, Октябрьском и Речицком районах Гомельщины.

Запрещено посещение лесов в четырех районах Могилевской области: Кличевском, Горецком, Дрибинском и Мстиславском. Красный цвет на карте обозначает то, что посещение лесов временно запрещено во всем регионе.

Судя по тому, что тропическая жара в Беларуси будет нарастать, а дождей не предвидится, на следующей неделе запреты на посещение лесов могут быть введены практически во всей республике.