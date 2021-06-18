Трансфер - 4-5 часов. В Беларуси придумали, как доставить туристов в Болгарию

Программа по доставке туристов из Беларуси в Болгарию стартует 1 июля. Фото: toursoyuz.by

Белорусский туроператор разработал программу для отдыха в Болгарию. Напомним, после запрета на выполнение рейсов национальной авиакомпании в Европу, туры в популярную и недорогую Болгарию пришлось отменить. Однако выход нашли - уже с 1 июля белорусских туристов приглашают на курорты Болгарии.

Схема простая - туристов из Минска доставляют до турецкого Стамбула, куда полеты «Белавиа» разрешены, а оттуда до Болгарии - рукой подать. Рейсы запланированы на 1, 10, 11 и 21 июля.

- Перелет: Минск - Стамбул - Минск, «Белавиа». Трансфер: аэропорт Стамбул - отель - аэропорт Стамбул (организованный с комфортными условиями). Ориентировочное время трансфера: 4-5 часов, - сообщает toursoyuz.by.

В публикации уточняется, что для въезда в Болгарию необходим один из медицинских документов. Это либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну (для всех туристов, кроме детей до 5 лет). Второй вариант - паспорт о завершенной вакцинации против COVID-19 (въезд разрешен не ранее, чем через 14 дней после введения второго компонента вакцины). Болгария принимает туристов, привитых российским Sputnik V, - эту вакцину используют в Беларуси.