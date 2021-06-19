Вот как «работница банка» обманула минчанина более чем на 23 тысяч рублей

Деньги были списаны с банковской карты всего за два часа. Фото: Instagram

Мошенница похитила у 58-летнего мужчины крупную сумму денег, представившись ему по телефону работницей банка, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

«Жертве» позвонили на один из мессенджерей. Звонившая женщина представилась сотрудницей банка и сообщила, что со счета этого клиента неизвестные пытались похитить деньги. Она также попросила уточнить, какая сумма находится на счете, и убедила собеседника сообщить коды, которые придут в SMS на его телефон. Потерпевший выполнил указания и передал мошеннице конфиденциальные сведения. Так он лишился более 23 тыс. руб.

Деньги аферисты списали всего за два часа. Мужчина узнал, что остался без средств, только когда пришел к банкомату.

Сейчас сотрудники милиции устанавливают лиц, причастных к данному преступлению.

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