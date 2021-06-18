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Экономика18 июня 2021 22:24

СМИ: Евросоюз введет ограничения на поставки сигарет из Беларуси

Также планируется усилить эмбарго на поставки оружия
Павел МИЦКЕВИЧПавел МИЦКЕВИЧ
Евросоюз, возможно, введет ограничения на поставки сигарет из Беларуси

Евросоюз, возможно, введет ограничения на поставки сигарет из Беларуси

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Государства Европейского союза намерены ввести ограничения на поставку табачных изделий из Беларуси. Кроме того, планируется усилить эмбарго на поставки оружия, а из ЕС запретить экспорт в Беларусь любого коммуникационных устройств, которое может быть использовано для шпионажа. Об этом 18 июня информирует Euronews, ссылаясь на свои источники.

Напомним, ранее появились тоже неофициальные сведения о том, что Евросоюз одобрил санкции против официального Минска, согласно с которыми под ударом будут нефтяная промышленность, нефтегазовая сфера, телекоммуникации и калийная отрасль. Предполагается, что подтверждение этой информации и официальное объявление санкций можно ожидать на следующей неделе.

Что касается белорусских сигарет, то в последнее время их часто задерживали - груз был контрабандным. В частности, в Литве и Польше останавливали фуры с сигаретами на 1 млн евро и 2,5 млн долларов.