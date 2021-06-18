СМИ: Евросоюз введет ограничения на поставки сигарет из Беларуси

Евросоюз, возможно, введет ограничения на поставки сигарет из Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Государства Европейского союза намерены ввести ограничения на поставку табачных изделий из Беларуси. Кроме того, планируется усилить эмбарго на поставки оружия, а из ЕС запретить экспорт в Беларусь любого коммуникационных устройств, которое может быть использовано для шпионажа. Об этом 18 июня информирует Euronews, ссылаясь на свои источники.

Напомним, ранее появились тоже неофициальные сведения о том, что Евросоюз одобрил санкции против официального Минска, согласно с которыми под ударом будут нефтяная промышленность, нефтегазовая сфера, телекоммуникации и калийная отрасль. Предполагается, что подтверждение этой информации и официальное объявление санкций можно ожидать на следующей неделе.

Что касается белорусских сигарет, то в последнее время их часто задерживали - груз был контрабандным. В частности, в Литве и Польше останавливали фуры с сигаретами на 1 млн евро и 2,5 млн долларов.