В УЕФА прокомментировали информацию об отмене соревнований в Беларуси. Фото: pixabay

В УЕФА опровергли информацию о том, что соревнования под эгидой этой организации в Беларуси полностью отменены.

«Предстоящие матчи национальной сборной и клубных соревнований УЕФА запланированы в Беларуси», – рассказали в УЕФА.

Не состоятся другие турниры.

«Как сообщалось ранее, Лига чемпионов УЕФА по футзалу 2021 года, финал чемпионата УЕФА среди женщин до 19 лет 2021 года и Конгресс УЕФА 2021 года не состоятся в Беларуси», – добавили в пресс-службе УЕФА, сообщает «Чемпионат».

Накануне в разных источниках появилась информация о том, что УЕФА отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой.

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Данное решение было обусловлено «текущей международной ситуацией» (подробности).