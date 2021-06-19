Троицкая родительская суббота 2021: что можно и чего нельзя делать 19 июня

У православных 19 июня Троицкая родительская суббота

У православных верующих 19 июня родительская суббота. Это одна из восьми таких суббот в календаре. Нынешняя отмечается перед Троицей, которую будут праздновать 20 июня.

Главная традиция Родительской субботы – поминовение усопших.

Что можно делать в родительскую субботу?

Именно в этот день верующие ходят в церковь на панихиду и посещают кладбища. В храмах пишут записки с именами родных и передают для панихиды, также прихожане молятся за упокой их души.

Молитва на Троицкую субботу считается благословенной, а поминовение – благочестивым. В этот день молятся Богу с просьбой озарить своим светом не только живущих сегодня, но не забывать и об ушедших.

Чего нельзя делать в родительскую субботу перед Троицей?

Существует и несколько запретов, связанных с этим днем. Так, верующие считают, что нельзя делать уборку в доме, стирать и работать в огороде. Под запретом – шумные застолья с алкоголем и чрезмерным чревоугодием. Также нельзя сквернословить, ругаться, обижать окружающих и сплетничать.

Кроме того, в старину верили, что Троицкая суббота и Троица – это время разгула русалок, поэтому в начале июня еще не купались, считая, что водная нечисть на дно утянет. Более того, запрещалось вообще приближаться к открытой воде и ходить в лес.