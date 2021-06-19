В санэпидемслужбе рассказали, где запрещено купаться в Беларуси

Купание запрещено в пяти водоемах Могилевской области. Фото: pixabay

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы проверили с 11 по 17 июня 2021 года 329 зон отдыха и выяснили, что не все из них безопасны. Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

«Исследовано 806 проб воды, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 20 проб по санитарно-химическим показателям, 12 проб по микробиологическим показателям». – сказано в сообщении.

На основании результатов лабораторных исследований на 17 июня купаться запрещено в четырех водоемах Могилевской области. Это, в частности, пляж на Гребеневском водохранилище, городской пляж на реке Днепр, пляж на Печерском водохранилище и пляж на Днепре в агрогородке Полыковичи Могилевского района.

Кроме того, приостановлено купание детей и взрослых на городском пляже на Днепре в парке культуры и отдыха «Приднепровский» в Гомельской области, однако там можно заниматься водными видами спорта.

Санэпидемслужба также ограничила купание детей на пляжах «Центральный» на правом и левом берегах Муховца в Бресте, на центральном пляже озера Олтушское в Брестской области и на пляже Вильчицкого водохранилища Могилевского района.

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Под ограничения попала почти вся Гродненская область (подробности).