«Хуже, чем в Минске, нет нигде»: Лукашенко считает, что систему здравоохранения в столице надо привести в порядок

Лукашенко считает, что систему здравоохранения в столице надо привести в порядок. Фото: president.gov.by

Систему здравоохранения в Минске следует привести в порядок. Такое заявление сделал Александр Лукашенко, посещая в субботу, 19 июня, 2-ю городскую детскую клиническую больницу.

– Мы будем рассматривать перспективу города и приведение здравоохранения в порядок. Потому что хуже, чем в Минске, у нас нет нигде. У нас Минск отстает от регионов по здравоохранению, – цитирует пресс-служба президента.

Тем временем главный врач больницы Лариса Сечко рассказала, как организован лечебный процесс и как оказывают помощь пациентам с различными заболеваниями, а также об особенностях проведения сложных операций. Лукашенко заверили в том, что из-за пандемии меньше внимания другим заболеваниям оказывать не стали.

Для еще более качественного и комплексного оказания помощи пациентам намерены построить новый корпус детской больницы. Старое здание отдадут под нужды других учреждений здравоохранения. Лукашенко потребовал, чтобы к этому вопросу подходили рационально.

– Конечно, для детей ничего не жалко. Но надо делать оптимально, – сказал он.

Добавим, что он посетил 2-ю детскую больницу в Минске накануне Дня медика. А сегодня этому учреждению исполняется 70 лет.

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