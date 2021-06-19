Лукашенко рассказал, будут ли в Беларуси вводить обязательную вакцинацию от COVID-19. Фото: president.gov.by

Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в Беларуси пока нет необходимости. Такое мнение высказал Александр Лукашенко, посещая в субботу, 19 июня, 2-ю городскую детскую клиническую больницу.

– Если возникнет такая ситуация, непременно будет введен такой принцип. Слава богу, необходимости такой нет, – заявил Лукашенко, его цитирует Telegram-канал BELTA.

Напомним, что он посетил больницу в преддверии Дня медиков, сегодня этому учреждению исполняется 70 лет.

Также Лукашенко считает, что систему здравоохранения Минска нужно привести в порядок, поскольку столица в этом плане отстает от регионов.