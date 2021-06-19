Лукашенко пообещал рассмотреть вопрос предоставления белорусам выходного дня на прохождение медосмотра. Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко пообещал изучить вопрос предоставления выходного дня белорусам, которые проходят диспансеризацию. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики в субботу, 19 июня.
«Глава государства считает важным вопрос диспансеризации людей. Он подчеркнул, что надо изучить опыт, имеющийся в других странах», – говорится в сообщении.
Напомним, что ранее, в мае этого года, министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала о главных новшествах, которые появятся в Трудовом кодексе. По ее словам, это смешанный режим работы и оплачиваемый выходной для прохождения медицинского обследования.
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