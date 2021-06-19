Генассамблея ООН призвала прекратить поставки оружия в Мьянму: против этого проголосовала только Беларусь. Фото: pixabay

Генеральная Ассамблея ООН приняла в пятницу, 18 июня, резолюцию, призывающую все страны прекратить поставки оружия в Мьянму, а военных внутри страны – остановить насилие и восстановить демократию. Голосование по этой резолюции прошло во время заседания Генассамблеи.

Документ поддержали 119 стран, 36 воздержались, против проголосовала только Беларусь, сообщает ТАСС.

Россия и Китай воздержались. Остальные постоянные члены Совета Безопасности - Великобритания, Соединенные Штаты и Франция - поддержали резолюцию.

В документе также есть призыв к военным уважать результаты всеобщих выборов в ноябре 2020 года, освободить находящихся в тюрьме представителей гражданских властей, включая государственного советника Аун Сан Су Чжи. Резолюция требует от военных немедленно разрешить въезд в страну спецпосланника генерального секретаря Кристин Шранер Бургенер и обеспечить доступ гуманитарной помощи нуждающимся.

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не носят обязывающего характера. Однако данный документ был принят в обстановке, когда Совет Безопасности даже не приступал к обсуждению резолюций по этой теме, поскольку мнения его постоянных членов в этом вопросе значительно расходятся. Оппозиция Мьянмы настаивает, чтобы против военных ввели санкции, а продажу им оружия запретили. Их поддерживают США, Великобритания и Франция. Тем временем Россия и Китай не раз заявляли, что санкции могут усугубить ситуацию и ожесточить стороны, что приведет к эскалации насилия.