Беларусь не будет принимать самолеты из Украины, заявил Лукашенко. Фото: Telegram "Пул первого"

Беларусь не будет принимать самолеты, которые прилетают из Украины. Такое заявление сделал 19 июня Александр Лукашенко, посещая 2-ю городскую детскую клиническую больницу в преддверии Дня медиков.

– Раз Украина закрыла нам пролёт, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты, – заявил Лукашенко, его цитирует Telegram-канал «Пул первого».

По его словам, теперь приходится деллать круг, облетая Украину.

– Мы здесь спасаем их людей и будем спасать, люди ни в чем не виноваты, а они закрыли нам пролет, и нам приходится делать круг, облетая их, чтобы попасть в Турцию и дальше, – сказал он.

Лукашенко считает, что, запретив самолетам из Украины летать в Беларусь, он создаст равные условия.

– Другие авиакомпании, турецкие, напрямую пока летают, но мы сейчас ведем диалог, раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины просто не будем принимать самолеты. То есть надо создать равные условия для наших самолетов «Белавиа». Если мы этим путем летим, то мы заставим и других летать этим путем в Беларусь, – отметил Лукашенко.

Когда именно вводится это запрет, не уточняется, однако вряд ли он повлияет на украинские авиакомпании, поскольку Украина сама еще в мае запретила своим авиаперевозчикам и их самолетам выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Напомним, что после инцидента с самолетом Ryanair в Минске, Украина закрыла свое небо для белорусских самолетов с 29 мая. Также страна предложила иностранным партнерам облетать Беларусь через свое воздушное пространство.

А накануне парламент Украины 18 июня зарегистрировал проект постановления о заявлении Верховной рады «О прекращении любых дипломатических отношений Украины с Беларусью, за исключением тех, которые касаются вопросов беженцев и политзаключенных».

Добавим также, что воздушное пространство Беларуси начала облетать не только Украина после инцидента с Ryanair, но и авиакомпании многих европейских стран. Белорусским авиаперевозчикам запретили полеты в Евросоюз.