Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 июня 2021 года: 711 новых случаев COVID-19 за сутки, десять смертей

За минувшие сутки в республике выявили 711 новых случаев COVID-19 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Свежие данные по коронавирусу в Беларуси опубликовал Минздрав 19 июня. За минувшие сутки в республике выявили 711 новых случаев COVID-19, выписали из больниц 674 пациента.

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 410 тыс. 96 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 402 тыс. 876 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – добавили в Минздраве.

Смертность пока находится на одном уровне – снова десять умерших за сутки. За все время распространения инфекции на территории Беларуси умерли 3 тыс. 35 пациентов с выявленным коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа специалисты выполнили 17 тыс. 5 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 627 тыс. 903 теста.

Продолжается вакцинация населения от коронавируса. Более 760, 4 тысяч человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 464,4 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.

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