Первый интернет-магазин для заключенных открыла в Беларуси шкловская колония

Первый интернет-магазин для заключенных появился в Беларуси. Фото: pixabay

Исправительная колония N17 в Шклове открыла первый интернет-магазин для заключенных ik17mag.by. Прямо на сайте можно заказать и оплатить посылку или бандероль. Заказ адресату в колонию обещают доставить в кратчайшие сроки.

Здесь можно купить продукты питания и непродовольственные товары, а также сертификаты. Цены и выбор продуктов – как в обычном магазине, есть в продаже даже красная икра (11,2 рубля).

В разделе непродовольственных товаров – посуда (пластиковые кружки, алюминиевые ложки), одежда (пижама, нижнее белье, предметы личной гигиены).

Сертификаты можно купить на сумму от 10 до 500 рублей.