Пневмония и 40% поражения легких: певица Макsим находится в искусственной коме

Певица Макsим находится в искусственной коме. Фото: Instagram Макsим

Поп-певица Макsим находится в искусственной коме, сообщает ТАСС со ссыллкой на представителя певицы. Тесты на коронавирус у артистки отрицательные.

– Находится в искусственной коме, ввели в медикаментозный сон. Тесты (на коронавирус) показывают отрицательный результат пока, диагностировали пневмонию. Но доктор подозревает, конечно, коронавирус, – уточнила собеседница агентства.

Тем временем издание StarHit сообщило, что на днях МакSим доставили в одну из московских клиник с пневмонией и 40% поражением легких. Несмотря на усилия врачей, состояние певицы ухудшается – ее подключили к аппарату ИВЛ.

Первые признаки простуды артистка заметила неделю назад перед очередным концертом. МакSим сдала тест на COVID-19, результат был отрицательным, поэтому она не отменила выступление. Спустя несколько дней 38-летнюю певицу увезли на скорой в одну из московских клиник – медики диагностировали у нее пневмонию и 40% поражения легких.

По информации издания, в какой-то момент пациентка начала испытывать проблемы с самостоятельным дыханием, увеличился объем поражения легких. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию, но она плохо помогла. Певицу решили ввести в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы, предотвратить кислородное голодание. Сообщается, что накануне состояние МакSим серьезно ухудшилось.

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