До +33°С, кратковременные дожди и оранжевый уровень опасности: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 20 июня

Тридцатиградусная жара ожидается в Беларуси в воскресенье, 20 июня. Фото: pixabay

Тридцатиградусная жара ожидается в Беларуси в воскресенье, 20 июня. Об этом сообщили в Белгидромете.

Днем в воскресенье в Беларуси будет переменная облачность. В отдельных районах республики пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер ожидается юго-восточный, восточный – ночью слабый, днем умеренный.

Столбики термометров ночью поднимутся до отметки в +13°С… +19°С, а днем воздух прогреется до +28°С… +33°С.

Синоптики объявили на 20 июня оранжевый уровень опасности из-за жары.

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Тропический зной накроет всю страну, существенных осадков не ожидается (подробности).