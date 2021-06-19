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Общество19 июня 2021 15:22

Ученый рассказал, в каком случае человек точно не заболеет коронавирусом

При определенном условии человек гарантированно не заболеет ни «уханьским» штаммом коронавируса, против которого создавалась вакцина «Спутник V», ни британским, ни индийским
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
Человек гарантированно не заразится коронавирусом, если у него в организме будут антитела к S-белку или к большей его части.

Человек гарантированно не заразится коронавирусом, если у него в организме будут антитела к S-белку или к большей его части.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Человек гарантированно не заразится коронавирусом, если у него в организме будут антитела к S-белку или к большей его части. Такое заявление сделал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

– При наличии определенного уровня таких антител человек гарантированно не заболеет ни «уханьским» штаммом коронавируса, против которого создавалась вакцина «Спутник V», ни теми штаммами, которые циркулируют в настоящее время под различными географическими названиями – от Британии до Индии, – уточнил он, его цитирует «РИА Новости».

По его словам, узнать уровень антител к S-белку можно при помощи тест-систем «Вектор-Бест» и «Ниармедик». Один из этих тестов определяет антитела ко всему S-белку, другой – к большой части этого S-белка.

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