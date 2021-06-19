Лукашенко – о белорусской вакцине от коронавируса: «Мы торопиться не будем и подведем свою вакцину к будущему штамму COVID-19»

Лукашенко заявил, что белорусская вакцина от коронавируса будет создана к будущему штамму COVID-19 Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко в субботу, 19 июня, посетил 2-ую городскую детскую клиническую больницу. Он пообщался с коллективом и заявил, что собственная вакцина от коронавируса будет создана к будущему штамму COVID-19, передает БелТА.

По словам президента, в Беларуси не торопятся с производством собственной вакцины, как в других странах, так как такой необходимости нет. Все дело в том, что в стране наладили выпуск российского препарата, также вакцину отправляют китайские партнеры.

- Мы торопиться не будем. В 2022 году мы создадим свою вакцину, уже апробированную. Эта зараза же мутирует, и неизвестно, какой именно штамм будет в 2022 году. Мы вакцину свою хотим подвести как раз к той болезни, тому штамму вируса, который будет. На сегодняшний день специалисты России заявляют, что у них произошла вспышка этого вируса, 90% с лишним – индийский штамм, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что пока неизвестно, что будет в следующем году. Президент также отметил, что «этот вирус будет жить с нами».

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