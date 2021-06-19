В Борисове закрыли для движения мост в Печах – разошлись плиты

В Борисове закрыли для движения мост в Печах. Фото: edinstvo.by

В Борисове закрыли для движения мост в Печах. Об этом сообщает газета «Адзiнства».

- Вечером 18 июня на мосту через железную дорогу поднялась плита примыкания мостового переезда с дорогой. На данный момент устанавливаются причины произошедшего, - рассказал старший инженер по ОДД ОГАИ Борисовского РУВД Сергей Шушкевич.

Напомним, что 19 мая на трассе Борисов – Березино обрушился мост через реку Рова.

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