В Минске нетрезвый водитель врезался в автомобиль – от удара его отбросило в остановку общественного транспорта. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске нетрезвый водитель врезался в автомобиль, который отбросило от удара в остановку общественного транспорта. Подробности случившегося привели в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Инцидент произошел в субботу, 19 июня. За рулем автомобиля Сузуки находилась девушка. Она двигалась по прилегающей территории и около дома №119 по проспекту Дзержинского она въехала в припаркованный Опель. От удара машины отбросило на остановку общественного транспорта, - рассказали в ведомстве.

В Минске нетрезвый водитель врезался в автомобиль – от удара его отбросило в остановку общественного транспорта. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

И отметили, что по счастливой случайности никто не пострадал.

- Удалось установить, что за рулем Сузуки находилась девушка в нетрезвом состоянии. При проведении освидетельствования в ее крови было 2,47 промилле алкоголя, - сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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