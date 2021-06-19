Около Сморгони водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево – мужчина скончался на месте. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В двух километрах от Сморгони водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

- Инцидент произошел в субботу, 19 июня. За рулем автомобиля Шевроле находился 37-летний водитель. Мужчина не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и врезался в придорожное дерево. Водитель скончался на месте, - рассказали в ведомстве.

Около Сморгони водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево – мужчина скончался на месте. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

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