Видеофакт. Ребенок в больнице попросил сфотографироваться с Лукашенко, и он согласился

Ребенок попросил сфотографироваться с Лукашенко, и тот согласился. Фото: скриншот с видео "Пул Первого"

Александр Лукашенко 19 июня, в субботу, приезжал во 2-ую детскую клиническую больницу. Он пообщался с коллективом. Президент также познакомился с мальчиком Пашей, который попросил у него сфотографироваться. Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Как только ребенок увидел, что Александр Лукашенко собирается уходить из палаты, то спросил, уходит ли он уже.

- А вы уже уходите? Я просто хотел с вами сфотографироваться, - сказал мальчик.

Президент согласился, поинтересовался у мальчика, как его зовут, пожелал скорейшего выздоровления и пожал руку.

Также Александр Лукашенко поинтересовался у мальчика, кем он хочет стать. Паша ответил, что хочется стать эндокринологом.

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