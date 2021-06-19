В Риге умер от коронавируса известный латвийский писатель Слава Сэ. Фото: со страницы Вячеслава Солдатенко в Facebook

В Риге в возрасте 52 лет умер известный латвийский писатель Слава Сэ (настоящее имя Вячеслав Солдатенко). Об этом на своей странице в Facebook сообщила певица Эмиль Галеева.

- Чуда не случилось. Слава ушел. Наш любимый Слава. Это непередаваемая боль, - написала певица.

В больницу с тяжелой формой коронавируса Вячеслав Солдатенко был госпитализирован в четверг, 10 июня. На странице группы ВКонтакте, которая ему посвящена, сообщалось, что ближайшие выступления состояться не могут, так как писатель находится в больнице.

Слава Сэ стал известен как «единственный в мире писатель-сантехник». Он писал по-русски и размещал тексты в своем ЖЖ. После этого на него вышло издательство АСТ, которое и предложило сделать из публикаций книгу. Она вышла под название «Сантехник, его кот, жена и другие подробности». Первый тираж был разобран за три дня. Издание несколько раз приходилось допечатывать.

После этого в издательстве АСТ вышло еще несколько книг Славы Сэ.

Писатель также был известен как соавтор сценария фильма «Джентльмены, удачи!», а также мультфильма «Три богатыря: ход конем».

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