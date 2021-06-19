Глава Минздрава: «В Беларуси нет массового увольнения медиков»

Пиневич заявил, что в Беларуси нет массового оттока медиков. Фото: БелТА

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич в эфире программы «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1» заявил, что в стране нет массового увольнения медиков.

- Если бы мы с вами видели массовое увольнение медиков, то мы бы видели его наявку, - сказал Пиневич.

По его словам, нехватка медицинских кадров – это одна из примет современного состояния медицины в любой стране.

- Это связано с тем, что подготовка медицинского специалиста является крайне трудоемким процессом, - отметил глава Минздрава.

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