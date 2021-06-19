Глава Минздрава Пиневич рассказал, могут ли в Беларуси появиться новые вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения рассказал, могут ли появится в Беларуси новые вакцины от COVID-19. Фото: БелТА

Глава Министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич в программе «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1» рассказал, появятся ли в Беларуси новые вакцины от коронавируса.

По его словам, на данный момент в стране используют вакцину «Спутник V», которая была разлита на предприятии «Белмедпрепараты». В дополнение к ней может появиться вакцина «Спутник Лайт».

- Эта вакцина будет нужна для молодых людей. Это вариант одноэтапной вакцинации. Думаю, что мы вакцину «Спутник Лайт» в большей степени будем использовать к учебному году. Ожидаем ее поступления, - сказал Пиневич.

Он также прокомментировал появление других вакцин в Беларуси.

- Допуск вакцины «Спутник V» к въезду в европейские страны – это вопрос времени. Данная вакцина смогла показать себя качественной, на нее имеется очень хороший иммунный ответ, а также отсутствуют значимые осложнения. Стоимость вакцины – 19,9 долларов за два компонента. Все остальные вакцины, которые есть на рынке на сегодняшний день – от китайской до американской Pfizer, - выше по стоимости, - пояснил глава Минздрава.

Дмитрий Пиневич также заявил, что в Беларуси уже прошла третья волна коронавируса.

- Третья волна была гораздо меньше, чем осенью, но при этом по количеству тяжелых пациентов она оказалась более сложной, - подчеркнул министр здравоохранения.

Он добавил, что в Беларуси рассматривается вариант сокращения самоизоляции контактов первого уровня на срок до семи дней.

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