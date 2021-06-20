Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли в финал парного разряда турнира в Берлине

Виктория Азаренко и Арина Соболенко. Фото: presball.by

Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко на травяном турнире ВТА в Берлине участвовали в полуфинальных поединках женского парного разряда в Берлине, пишет Прессбол. Всего сыграли аре сета, в двух из которых белоруски выиграли своих соперниц - канадско-мексиканский тандем Шэрон Финчес и Джулианы Олмос. Итоговый счет встречи - 7:5, 3:6, 10:6.

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