В Лоевском районе старшеклассницы спасли тонущую школьницу, но сами не смогли выбраться на берег

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В деревне Страдубка Лоевского района 19 июня две десятиклассницы гуляли около Днепра и заметили, что в реке тонет девочка. Они помогли шестикласснице выбраться из воды, но сами выйти на берег не смогли. Об этом случае рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.

Вызвать спасателей прохожие не успели, но в это время около реки оказался командир части местного отдела по чрезвычайным ситуациям. Он услышал крики о помощи и достал девушек из воды. К ним приехали медики, проверили их состояние и констатировали, что госпитализация не требуется.

О спасателе, который помог девушкам выбраться из воды, на службе отзываются как о зарекомендовавшем себя с положительной стороны, служит он более 10 лет.