Костусев сообщил, что дело о госперевороте продлено до 12 октября

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Задержанный глава партии БНФ Григорий Костусев написал письмо из СИЗО, в котором сообщил, что следствие по делу о госперевороте продлено на четыре месяца, до 12 октября. А срок его содержания под стражей - до шести месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зятя Костусева Дмитрия Антончика.

Напомним, 17 апреля Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей готовилось покушение. Появилась и версия с подробностями от КГБ: «Задача №1 – устранить самого главного, №2 – блокировать внутренние войска и ОМОН, №3 – захватить телецентр».

Через несколько дней КГБ сообщил, что задержанным по делу, которое вскоре стали называть «делом о госперевороте» предъявили обвинение, и они признали вину. По этому делу задержаны юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута, политик Григорий Костусев и другие. Всего обвиняемыми проходят девять человек.

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