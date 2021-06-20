20 июня православные отмечают Святую Троицу: что происходит в один из главных праздников православных христиан

На 50-й день после Пасхи православные христиане отмечают День Святой Троицы, из-за этого праздник имеет и второе название - Пятидесятница. В 2021-м году Святую Троицу отмечают в воскресенье 20 июня. Этот день считается одним из главных праздников у православных христиан, была образована вселенская Церковь. Считается, что в этот день, человечеству явилась третья ипостась Господа - Святой Дух. Он сошел на апостолов спустя 49 дней после воскресения Христа. Затем ученики Иисуса вышли на проповедь.

Накануне мы писали о том, что можно, а что нельзя делать в этот день.

В день Святой Троицы принято украшать храмы цветами, а священники надевают зеленые одежды вместо белых. Православные верующие в этот день идут в церковь на службу. После литургии служится вечерня, на которой читаются особые молитвы Пресвятой Троице. Еще в этот день плетут венки, чтобы украсить дом, и заготавливают березовые веники, пекут караваи и угощают соседей. Кроме того, вспоминают об умерших родственниках, зажигая свечу в память о них.