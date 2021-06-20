Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 июня 2021 года: 582 новых случая COVID-19 за сутки, девять смертей

Минздрав поделился актуальной официальной статистикой о коронавирусе Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Актуальной официальной статистикой о коронавирусе поделился Минздрав 20 июня. За прошлые сутки по стране зарегистрированы 582 новых случая COVID-19 (на 129 человек меньше, чем сутки назад), выписали из больниц 882 пациента.

За все время в Беларуси зарегистрированы 410 678 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 403 758 пациентов с подтвержденным коронавирусом, 3044 человека умерли (в том числе 9 человек за последние сутки).

За минувшие сутки выполнено 17 200 тестов, а за все время - 6 645 103 теста.

Кстати, медики назвали главный симптом коронавируса у вакцинированных людей

После прививки заболевание протекает в более легкой форме, но многие жалуются на необычно частое чихание.

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