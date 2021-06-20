На белорусско-литовской границе задержаны 12 мигрантов

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19 июня вечером литовцы задержали 12 мигрантов на границе с Беларусью. Об этом сообщили в Литовском управлении госпогранбезопасности. Сотрудники Твярячюсского староства задержали их, когда они пересекли белорусскую границу в деревне Восюнай Игналинского района.

Задержанные представились гражданами Ирака, у них с собой не было документов. По словам мигрантов, они просят убежища в Литве, уже подали заявление. Сейчас их проверили на коронавирус и ждут результатов. До получения результатов теста мигрантов изолировали.

В ведомстве рассказали, что за последние две недели литовские пограничники задержали 118 нелегалов - их было 10 групп. А за этот год в Литву пытались попасть из Беларуси 419 нелегальных мигрантов, большинство - граждане Ирака. Это число в пять с лишним раз выше, чем было в 2020 году. В прошлом году задержали 81 нелегального мигранта, в 2019 - 46, в 2018 - 104.