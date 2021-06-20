Оранжевый уровень опасности сохранится в Беларуси 21 июня

Жаркая погода сохранится в течение ближайших нескольких дней. Фото: Pexels

Синоптики на 21 июня снова объявили оранжевый уровень опасности из-за предстоящей жары. Прогнозируется, что на большей части страны максимальная температура достигнет +30 °C… +33 °C, сообщают в Белгидромете.

Будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит плюс 15-21. Днем столбик термометра поднимется до 28-33 градусов тепла.

Днем на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет 30-33 градусов тепла. И 22-23 июня сохранится жаркая погода.

Ожидается, что 22–23 июня сохранится жаркая погода.

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