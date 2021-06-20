Ограничения и запреты на посещение леса введены в 25 районах Беларуси

человеческий фактор зачастую становится причиной природных пожаров Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

За последние сутки добавились еще шесть новых районов для запрета на посещение лесов: Бобруйский, Горецкий, Дрибинский, Кличевский, Кировский и Мстиславский, сообщили в Министерстве лесного хозяйства республики.

В ведомстве также отметили, что самой пожароопасной является Гродненская область – здесь закрыто 15 районов, 6 – в Могилевской, 3 – в Гомельской и 1 – в Минской.

Человеческий фактор – одна из основных причин возникновения природных пожаров. По мере стабилизации обстановки ограничения снимаются. Следить за изменениями можно по интерактивной карте на сайте Минлесхоза.

За нарушение запрета или требований пожарной безопасности можно получить штрафа до 25 базовых величин (до 675 рублей). Если же это повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).

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