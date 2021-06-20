За неполные выходные в Беларуси утонули 17 человек

Спасатели просят выбирать разрешенные для отдыха места, включая те, где дежурит ОСВОД. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В субботу утонули 11 человек, а к середине дня воскресенья – еще 6, пишет БЕЛТА со ссылкой на «Белорусское республиканское общество спасания на водах» (ОСВОД).

В частности, в Гродненской области 19 июня погибли три человека, в остальных регионах – по одному-двое.

-В Могилеве 15-летняя девочка пошла выгуливать собаку, оступилась, упала в воду, – сообщили в ОСВОД.

Примерно 70% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения, еще 20% – купались в неприспособленных для этого местах.

ОСВОД рекомендует неукоснительно соблюдать основные правила поведения на воде – не употреблять алкоголь перед купанием и плавать только в специально отведенных местах, а также ни в коем случае не оставлять детей без присмотра, особенно дошкольного и младшего школьного возраста.

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