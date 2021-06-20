Мужчина провалился в колодец в Дзержинском районе

Мужчину помогали спасать местные жители. Фото: МЧС Беларуси

В деревне Марс Дзержинского района мужчина не смог сам выбраться из колодца — доставать его пришлось спасателям, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС Беларуси.

Оказалось, что мужчина спустился в колодец при помощи троса, чтобы помочь соседу достать погружной насос. Но подняться наверх таким же путем не получилось, так как трос оборвался.

По прибытии спасателей возле колодца были люди, но помочь застрявшему на глубине 15 м мужчине не могли.

Мужчина находился в сознании, и работники МЧС передали ему по веревке пояс пожарного, но самостоятельно он обвязаться не смог. Пожарный спустился на дно колодца и помог мужчине выбраться.

Спасать сельчанина помогали и местные жители.

Мужчину госпитализировали.

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