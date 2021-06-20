Стало известно, на сколько выросла в 2020 году зарплата белорусских медиков

День медицинского работника отмечают в Беларуси в третье воскресенье июня Фото: Павел МАРТИНЧИК

Средняя зарплата врачей и медперсонала в 2020-м году составила 1144,1 белорусских рублей, сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси. Это на 30% больше, чем средняя зарплата медработников в 2019 году.

При этом зарплата врачей составила 1881,1 рубля, а среднего медперсонала – 1175,4.

Всего в Беларуси по данным на 1 января 2021 года в области здравоохранения было занято 55, 8 тысяч специалистов, из них 43,1 тысячи – практикующих врачей и 125,4 тысяч средних медицинских работников.

Больше всего в Беларуси врачей-терапевтов – 33%, в хирургической отрасли заняты 24,4%, в диагностической – 13,3%, и 7,3% работают в сфере педиатрии.

Средний возраст белорусского врача составляет 42,4 года.

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