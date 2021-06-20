Две легковушки столкнулись в центре Минска

Фото: в результате аварии пострадали три человека. Фото: ГАИ Минска

Днем 20 июня на проспекте Независимости в Минске столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в столичной ГАИ.

По предварительной информации, 50-летний водитель, проехав на красный сигнал светофора, столкнулся с другим автомобилем. От удара первое авто выбросило на тротуар, затем оно протаранил декоративное ограждение.

В результате ДТП пострадали два мальчика 11 и 13 лет, ехавшие в одном из автомобилей в детских удерживающих устройствах, а также 50-летняя пассажирка. Их доставили в медучреждение.

На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД столицы и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома. По факту ДТП проводится проверка.

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