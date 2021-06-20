Свыше тысячи фур стоят в очереди на границе с ЕС

Более всего фур ожидают выезда из Беларуси на границе с Литвой. Архивное фото Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Более 1 060 грузовиков стоят вечером 20 июня в очередях на выезд из Беларуси в пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза, сообщает Госпогранкомитет.

Самая длинная очередь образовалась на границе с Литвой – свыше 590 фур: в пункте пропуска «Каменный Лог» стоят 190 грузовиков, в «Привалке» — 130, в «Беняконях» — 110, в «Котловке» — 100, в «Видзах» — 60.

На границе с Латвией выезда из Беларуси ожидают более 130 фур: в «Григоровщине» — 80, в «Урбанах» — 50.

Выезда в Польшу ждут более 340 машин, в том числе 130 — в «Брузгах», 110 — в «Берестовице» и 100 — в «Козловичах».

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