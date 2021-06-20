Червяков: санкции против Беларуси – попытка разделить рынки

Министр экономики Александр Червяков. Фото: Минэкономики

Западные санкции, вполне вероятно, связаны не с политическими вопросами, а с тем, что экономика Беларуси выстояла, в то время как Европа из-за локдауна несла большие убытки. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков в интервью телеканалу ОНТ.

По его словам, если проанализировать мировой опыт, то ни разу санкции не достигали своей политической цели.

- Но под этими санкциями скрывалось другое, скрывались вопросы, связанные с разделением рынков, с выталкиванием конкурентов, и те же процессы мы видим сегодня в отношении Беларуси. И что мы в данном случае должны делать как государство? Защищать, естественно, свой экономический интерес. И для этого был разработан план, – сказал Червяков.

Червяков отметил, что санкции – это возможность для белорусской экономики посмотреть под совсем другим углом на новые рынки и партнеров. В частности, речь идет о повороте к Азии.

Он напомнил, что во время всеобщего локдауна Беларусь не закрылась, предприятия смогли не потерять темп. Хотя и были проблемы с транспортировкой грузов, сбыта по определенным направлениям. Но люди продолжали работать и не теряли компетенцию.

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