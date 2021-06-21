Новая мутация коронавируса «дельта плюс» появилась в Индии. Фото: pixabay

Новую разновидность коронавируса нашли в Индии. В штате Махараштра уже зарегистрированы 20 случаев заражения новой мутацией SARS-CoV-2, которая получила название «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Есть заболевшие и в других штатах.

– Мы нашли «дельта плюс» в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. После этого мы отправили еще образцы на анализ и ждем отчетов, – сообщил телеканалу India TV глава Управления медицинского образования и исследований, доктор Т. П. Лахан.

Пять случаев заражения новым штаммом зарегистрированы в портовом городе Ратнагири, причем у двух заболевших не было никаких симптомов. Для сдерживания распространения новой мутации коронавируса власти создали специальные зоны и заблокировали районы, где нашли этот вариант SARS-CoV-2.

Дельта плюс – это мутация варианта дельта (B.1.617.2), в настоящее время представляет собой интерес для исследователей, однако пока не классифицирована индийским минздравом как вызывающая опасения.

Штамм коронавируса B.1.617 выявили в Индии 5 октября 2020 года в штате Махараштра, в последнее время его нашли во многих странах. Местные врачи считают, что эта мутация могла стать одной из причин второй волны коронавируса в Индии.

Ранее были найдены три подвида этого штамма – B.1.617.1, B.1.617.2 и B.1.617.3, а новый отличается наличием мутации в спайковом белке, которая способна снижать активность сыворотки и антител переболевших и привитых людей.

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