В Минске мотоцикл загорелся после того, как сбил прохожего

Мотоцикл сбил прохожего и загорелся Фото: ГАИ.

Около одиннадцати часов вечера 20 июня в Минске мотоцикл сбил прохожего. Авария произошла около дома №3 по улице Немига. Мотоцикл, которым управлял 22-летний молодой человек, ехал со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Романовская Слобода. Мотоцикл сбил прохожего, упал и загорелся.

Как рассказали в УГАИ УВД Минского горисполкома, пешеход переходил улицу вне пешеходного перехода. По предварительным данным, он был пьян.

47-летний пешеход получил травмы и госпитализирован, обстоятельства аварии выясняются.

На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по г.Минску.

-Переходить проезжую часть нужно в установленном для этого месте, предварительно убедившись, что транспортное средство остановилось. В темное время суток для привлечения внимания водителей необходимо обозначать себя световозвращающими элементами, - напомнили в ГАИ.