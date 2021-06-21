Названы аутоиммунные заболевания, которые появляются после COVID-19

Главный ревматолог Москвы советует привиться от ковида, чтобы избежать его последствий в виде аутоиммунных заболеваний. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коронавирус может спровоцировать у человека аутоиммунные заболевания. Об этом рассказала главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева.

К аутоиммунным заболеваниям относятся волчанка, артриты, полимиозиты. Главный ревматолог отметила, что медики знают об аутоиммунных заболеваниях много, но в то же время ничего конкретного. Однако известно, что пусковым фактором для эти болезней может быть вирусная инфекция, в том числе и ковид.

«Мы действительно сейчас видим дебюты суставных синдромов после того, как наш пациент перенёс ковид, неважно в лёгкой или тяжёлой форме. И мы видим отсроченный всплеск через 1, 3, 6 месяцев — дебюты аутоиммунных заболеваний таких, как ревматоидный артрит, системная красная волчанка, полимиозиты. Наши коллеги-нефрологи видят всю ту же картину», - сказала Загребнева в эфире радиостанции Говорит Москва.

Главный ревматолог призвала вакцинироваться, чтобы избежать серьезных последствий коронавирусной инфекции.

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