Смертельное ДТП на трассе М1: девушка выехала на встречную – погибли три человека

Смертельная авария на трассе М1. Фото: СК

Три человека погибли в ДТП на трассе М1. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

«По предварительной информации, 25-летняя девушка, управляя автомобилем Mercedes, вблизи деревни Стаи Борисовского района не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила лобовое столкновение с автомобилем Ford», – рассказали подробности в СК.

От полученных травм водитель, а также пассажиры автомобиля Ford скончались на месте. Водитель и пассажир второго автомобиля доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Борисовский РОСК в отношении водителя Mercedes возбудил уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Беларуси. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.