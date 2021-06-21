Выжать сок из фруктов руками, протащить авто, перенести бревно. Вот что нужно сделать, чтобы стать главным силачом Могилева

В Могилеве будут соревноваться силачи. Фото: БЕЛТА.

В Могилеве готовятся выбрать самого сильного жителя области. О том, что нужно будет сделать претендентам, рассказывает БЕЛТА со ссылкой на Могилевский горисполком.

Силачи будут соревноваться в нескольких номинациях. Им предстоит голыми руками выжимать сок из фруктов, переносить бревна, держать на вытянутых руках гири, кантовать огромные шины, таскать автомобили. Для богатырей устроят родео и измерят силу их удара.

Конкурс силачей запланирован на 3 июля, а пока организаторы собирают заявки. Предполагается, что соревноваться будут шесть конкурсантов. Если заявок будет больше, силачам предстоит пройти отбор.

-Участником конкурса может стать любой желающий, уверенный в своих силах и не имеющий медицинских противопоказаний, - объяснили в могилевском горисполкоме.