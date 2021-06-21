Ученые рассказали, что сок черноплодной рябины подавляет активность ковида на 97 процентов

Сок черной рябины убивает коронавирус. Пока только в пробирке. Фото: topfermer.ru.

Ученые из Германии провели эксперимент, в ходе которого доказали, что сок черноплодной рябины подавляет активность коронавируса, пишет Медицина и Наука.

Исследования проводились в Институте молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Уильяма. Разбавленный водой сок взаимодействовал с частицами коронавируса. Оказалось, что сок черноплодной рябины (аронии) может подавить активность коронавирусных частиц на 97 процентов.

Также проводились исследования зеленого чая и сока граната, которые тоже показали довольно высокий уровень противовирусной защиты.

Пока что речь идет о данных, полученных в лаборатории, «в пробирке», пишет издание, но ученые планируют изучить действие соединений, входящих в состав аронии, зеленого чая и сока граната непосредственно на организм человека.

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