В агрогородке Бабиничи четырехлетняя девочка выпала из окна

Девочка выпала из окна - она продавила москитную сетку. Фото: Следственный комитет.

20 июня в агрогородке Бабиничи Оршанского района четырехлетняя девочка выпала из окна. Это произошло, когда девочка с мамой гостила у бабушки, сообщает Следственный комитет.

Мама с ребенком спали в комнате с открытым окном. Девочка проснулась и залезла на подоконник. Когда она оперлась о москитную сетку, та не выдержала, и девочка выпала из окна. Она упала с высоты второго этажа на газон и асфальтированную часть тротуара.

Девочка получила травмы, она госпитализирована. Оршанский МОСК проводит проверку.

Девочка с мамой была в гостях у бабушки, они спали в комнате с открытым окном. Фото: Следственный комитет.

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