Раскрыт способ быстро вылечить коронавирус

Использование ингалятора от астмы способно серьезно сократить время выздоровления от коронавируса.

Как ускорить выздоровление после заражения COVID-19, выяснили ученые из Оксфордского университета.

По их словам, использование ингалятора от астмы способно серьезно сократить время выздоровления от коронавируса. К такому выводу они пришли в ходе нового исследования. Его результаты показали, что будесонид, который применяют для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких, может помочь больным с COVID-19.

Исследователи отметили, что применение ингалятора помогает уменьшить время выздоровления пациента с коронавирусом в среднем на три дня.

– Министерство здравоохранения продолжит отслеживать результаты испытаний этого метода лечения по мере поступления новых данных и скорректирует рекомендации в случае необходимости, – рассказала парламентский заместитель министра Джо Черчилль, ее цитирует Telegraph.

Британские медики намерены использовать это лекарство индивидуально в каждом отдельном случае. Специалисты добавили, что будесонид можно применять для борьбы с коронавирусом и в домашних условиях.

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