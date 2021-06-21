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Общество21 июня 2021 10:14

Публично оскорбившему президента Беларуси жителю Бреста вынесли приговор

Мужчина оскорбил главу государства во время звонка на линию 102
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
Жителю Бреста, который публично оскорбил президента Беларуси, вынесли приговор.

Жителю Бреста, который публично оскорбил президента Беларуси, вынесли приговор.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Жителю Бреста, который публично оскорбил президента Беларуси, вынесли приговор. Прокуратура Бреста поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Как установлено в ходе судебного следствия, нетрезвый А. 22 февраля 2021 года неоднократно звонил на специальную телефонную линию службы милиции 102 УВД Брестского облисполкома. В разговоре с оператором он оскорбил главу государства. Осознавая унизительный характер своих высказываний, А. рассчитывал на то, что они станут известны неопределенному кругу лиц», – рассказали в Генпрокуратуре.

Там отметили, что обвиняемый более 20 раз привлекался к административной ответственности, как правило, за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

«А в сентябре 2020 года он в группе с иными лицами совершил действия, грубо нарушающие общественный порядок, повлекшие нарушение работы транспорта, предприятий и учреждений. За это 15 марта 2021 года он был привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст.342 Уголовного кодекса Республики Беларусь», – говорится в сообщении пресс-службы.

В Генпрокуратуре пояснили, что с учетом позиции гособвинителя и представленных доказательств суд Московского района Бреста вынес обвинительный приговор.

«Исходя из личности А., раскаявшегося в содеянном, суд на основании ч.1 ст.368 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил ему по совокупности приговоров окончательное наказание в виде трех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа», – уточнили в Генпрокуратуре.

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