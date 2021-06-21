Публично оскорбившему президента Беларуси жителю Бреста вынесли приговор

Жителю Бреста, который публично оскорбил президента Беларуси, вынесли приговор. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Жителю Бреста, который публично оскорбил президента Беларуси, вынесли приговор. Прокуратура Бреста поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Как установлено в ходе судебного следствия, нетрезвый А. 22 февраля 2021 года неоднократно звонил на специальную телефонную линию службы милиции 102 УВД Брестского облисполкома. В разговоре с оператором он оскорбил главу государства. Осознавая унизительный характер своих высказываний, А. рассчитывал на то, что они станут известны неопределенному кругу лиц», – рассказали в Генпрокуратуре.

Там отметили, что обвиняемый более 20 раз привлекался к административной ответственности, как правило, за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

«А в сентябре 2020 года он в группе с иными лицами совершил действия, грубо нарушающие общественный порядок, повлекшие нарушение работы транспорта, предприятий и учреждений. За это 15 марта 2021 года он был привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст.342 Уголовного кодекса Республики Беларусь», – говорится в сообщении пресс-службы.

В Генпрокуратуре пояснили, что с учетом позиции гособвинителя и представленных доказательств суд Московского района Бреста вынес обвинительный приговор.

«Исходя из личности А., раскаявшегося в содеянном, суд на основании ч.1 ст.368 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил ему по совокупности приговоров окончательное наказание в виде трех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа», – уточнили в Генпрокуратуре.

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