Диетолог рассказал, с чем категорически нельзя есть творог и почему жирный творог полезнее

Выбирая творог, подумайте о том, с чем будете его есть! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Творог можно есть практически с любыми продуктами, но от некоторых сочетаний лучше воздержаться. О том, что не стоит есть вместе с творогом, рассказал РИА Новости специалист по снижению веса Павел Исанбаев.

Диетолог объяснил, что людям, у которых повышен уровень сахара в крови, может быть опасно сочетать творог с простыми углеводами: с вареньем, медом, переспелыми бананами и тому подобными продуктами. В то же время Исанбаев посоветовал отдавать предпочтение творогу с жирностью 9 или хотя бы 5 процентов перед обезжиренным творогом или сочетать его со сметаной.

Лучшие комбинации с творогом составят зелень или болгарский перец. Еще один полезный вариант, предложенный диетологом – перед тем, как употреблять творог, съесть порцию зелени или капусты. Это снижает инсулиновый ответ организма.

По словам специалиста, лучше добавить в творог зелень, болгарский перец или выбирать творог с более высокой жирностью — хотя бы 5%. Еще один здоровый вариант — съесть перед творогом порцию овощей — в виде капусты или зелени: клетчатка снизит инсулиновый ответ.

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