МВД предложило включить БЧБ-флаг и лозунг «Жыве Беларусь!» в список нацистской символики и артибутики. Фото: БЕЛТА

В КГБ Беларуси поступил на согласование проект акта МВД «Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики». Об этом сообщается в Telegram-канале провластного Белорусского союза журналистов.

Там заявили, что документ содержит «перечень нацистской (коллаборационистской) символики и атрибутики», в частности, бело-красно-белый флаг (БЧБ) и лозунг «Жыве Беларусь!»

Авторы документа утверждают, что они использовались «карателями и полицаями»: 13-ым Белорусским полицейским батальоном SD, Союзом белорусской молодежи, Белорусским корпусом самообороны, Белорусской краевой обороной.

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